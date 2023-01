Roma, che sorrisi al fotofinish: 8 gol negli ultimi 10 minuti

La Roma non molla mai. Neanche sotto di due reti a San Siro contro il Milan . In questa stagione sono 8 i gol segnati dai giallorossi negli ultimi 10 minuti (6 in campionato e 2 in Europa League). La rimonta da 2-0 a 2-2 contro i rossoneri, firmata nel finale da Ibanez (87') e Abraham (93'), regala un punto importantissimo alla squadra di Mourinho in chiave quarto posto. Lo Special One ha creato questa mentalità nello spogliatoio e il gruppo ha risposto sul campo. "Ci crediamo sempre fino all'ultimo" ha detto ieri Ibanez dopo il pareggio. Anche Smalling e Dybala condividono questo pensiero: "Non si molla mai". Tra le big della Serie A solo Napoli (12 gol) e Juventus (9) hanno fatto meglio della Roma. Dopo i giallorossi ci sono Milan (7), Inter (6), Atalanta e Lazio (3).

I minuti finali in questa stagione sono diventati determinanti per i risultati della Roma. La rimonta contro l'Hellas Verona, dall'1-0 per i gialloblù all'1-3 in favore dei romanisti grazie ai gol di Volpato (88') ed El Shaarawy (92'), ha portato 2 punti in più. Poi ci sono i due pareggi acciuffati all'ultimo respiro contro il Torino, per il gol di Matic al 94', e con il Milan, grazie alle reti di Ibanez e Abraham in 6 minuti (tra l'87' e il 93'). Altri 2 punti conquistati nel finale. In totale, quindi, sono 4.