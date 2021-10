Roma, il silenzio degli innocenti

L’arbitraggio di Maresca ruba tutta la scena. Un arbitraggio tragicomico, assurdo, vergognoso in ogni occasione del match. I Friedkin ora devono farsi sentire

Chiariamolo subito: la Roma ha giocato male. Molto male. Soprattutto quando le due squadre erano in parità numerica. Troppo male per pensare a fine anno di arrivare a sentire di nuovo la musica da Champions. Ci piacerebbe fare una attenta analisi su tutto ciò che non va: i pochi ricambi, l’apatia offensiva, la confusione di Mourinho nella ripresa. Però non possiamo. C’è l’arbitraggio di Maresca che copre tutta la base, che ruba tutta la scena. Un arbitraggio tragicomico, assurdo, vergognoso in ogni occasione del match: dai vantaggi dati e non dati, al rigore visto al Var e assegnato lo stesso finendo per quelli nemmeno rivisti nel finale di partita. Almeno uno (su Pellegrini) ci è sembrato quantomeno discutibile. Per essere equilibrati. A fine partita Mourinhoha preferito tapparsi la bocca per non essere squalificato. Ha scoperto che stare dalla parte degli indiani è appassionante ma poco redditizio. E soprattutto poco salutare.