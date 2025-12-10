Roma, il programma a Glasgow: venerdì il ritorno e Gasp fissa un doppio allenamento

GLASGOW Cambia l'avversario ma non la città. La Roma dopo poco più di un mese torna a Glasgow, questa volta per affrontare il Celtic per la prima volta nella storia in un incontro ufficiale. L'iter è lo stesso della sfida con i Rangers: rifinitura in Scozia a causa del lungo viaggio e ritorno venerdì mattina, arrivo alle 14 e la squadra inizierà a preparare la sfida contro il Como in programma lunedì alle 20.45. Gasperini non vuole altri passi falsi dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Cagliari e rincorre le prime otto posizioni della League Phase. E la Roma anche domani si allenerà: appuntamento in mattinata al Firhill Stadium, impianto che ospita le partite del Partick Thistle. Squadra che di Glasgow che ha come colori sociali il giallo e il rosso oltre al nero. Doppio allenamento nella città scozzese, l'obiettivo è mettere in cassaforte altri tre punti classifica.