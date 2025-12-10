Forzaroma.info
Roma, il programma a Glasgow: venerdì il ritorno e Gasp fissa un doppio allenamento

Non solo la rifinitura di questa sera, appuntamento in mattinata al Firhill Stadium. Impianto che ospita le partite del Partick Thistle
Daniele Aloisi
GLASGOW Cambia l'avversario ma non la città. La Roma dopo poco più di un mese torna a Glasgow, questa volta per affrontare il Celtic per la prima volta nella storia in un incontro ufficiale. L'iter è lo stesso della sfida con i Rangers: rifinitura in Scozia a causa del lungo viaggio e ritorno venerdì mattina, arrivo alle 14 e la squadra inizierà a preparare la sfida contro il Como in programma lunedì alle 20.45. Gasperini non vuole altri passi falsi dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Cagliari e rincorre le prime otto posizioni della League Phase. E la Roma anche domani si allenerà: appuntamento in mattinata al Firhill Stadium, impianto che ospita le partite del Partick Thistle. Squadra che di Glasgow che ha come colori sociali il giallo e il rosso oltre al nero. Doppio allenamento nella città scozzese, l'obiettivo è mettere in cassaforte altri tre punti classifica.

 

