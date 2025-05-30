Un incontro positivo, nel senso che c'è stato gradimento personale e che le parti si piacciono. Ma per far nascere un amore servono anche le condizioni giuste e al momento Gasperini e la Roma ne hanno di diverse. Perché il tecnico piemontese ha ribadito di aver bisogno di un mercato importante per rivedere una rosa che non è del tutto adatta alle sue esigenze. Dall'altra parte la volontà ci sarebbe ma i limiti del Fair Play finaziario fino al giugno 2026 impongono ancora un anno di risparmio. Cosa fare? Gasp si è preso dei giorni per riflettere col pericolo Juve alle porte. La Roma deve capire come accontentarlo, ma il tempo stringe. Così bisogna iniziare a riflettere anche a un eventuale piano B, e quindi senza Gasperini.

Sfumati Allegri e (quasi) Sarri non resta molto su un mercato che ha visto anche il rinnovo di Italiano e la conferma di Conte a Napoli. Così si passa a quelle candidature che erano emersi nelle ore successive al rifiuto di Fabregas. Uno dei nomi che piaceva anche lo scorso anno è quello di Edin Terzic, ex tecnico del Dortmund attualmente svincolato. Il sistema di gioco è lo stesso di Gasperini, l'approccio alla gara anche. Ma ovviamente manca l'esperienza in Italia, dato da non sottovalutare. Quella che hanno altri due allenatori che sono stati accostati con tempi diversi alla Roma: Patrick Vieira e Vincenzo Montella. Il secondo avrebbe almeno l'appoggio di una piazza che lo ha idolatrato come calciatore, ma sarebbe ovviamente un passo indietro nelle aspettative. Libero, da qualche giorno, è anche Palladino mentre da mesi è senza squadra Thiago Motta. Ipotesi difficili al momento così come Farioli che non piace a Ranieri. Di fatto al 1° di giugno la Roma, a meno di sorprese, sarà l'unica squadra senza un allenatore in panchina.