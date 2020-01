Roma, i convocati di Fonseca: prima chiamata per Ibanez, Perez e Villar. Fuori Jesus – FOTO

Tutto pronto per la sfida di domani con il Sassuolo. La Roma ha infatti diramato le convocazioni per il match in programma domani a Reggio Emilia contro i neroverdi. Come anticipato già in conferenza da Fonseca, prima chiamata per i nuovi arrivati, Villar, Perez e Ibanez. Escluso Juan Jesus per scelta tecnica. Questa la lista ufficiale:

Ecco i convocati per Sassuolo-Roma.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Spinazzola, Santon, Bruno Peres, Mancini, Smalling, Fazio, Cetin, Kolarov, Ibanez.

Centrocampisti: Veretout, Cristante, Pellegrini, Pastore, Villar.

Attaccanti: Dzeko, Kluivert, Under, Perotti, Kalinic, Perez.