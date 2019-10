Roma-Gladbach, rigore inesistente per i tedeschi: Smalling colpisce la palla con il volto

I 3 punti della Roma svaniscono a 30 secondi dal termine della partita. Il Gladbach pareggia grazie a un rigore inesistente concesso dall’arbitro Collum. Pallone in area di rigore per Elvedi, Smalling interviene prendendo il pallone con il volto e allontando successivamente con il mancino, ma per il fischietto scozzese è tiro dagli undici metri. Per il direttore di gara il difensore inglese colpisce con il braccio, le proteste sono tante e i replay chiariscono come l’ex United intervenga con la testa. In Europa League non c’è la Var, nulla dunque può far cambiare idea a Collum, neanche Fonseca che è corso a parlargli allontanando poi il resto della squadra.

Nsl Radio Tv è il canale ibrido di Roma pronto a rivoluzionare il mondo della comunicazione. Lavoro, ambizione, fantasia, competenza: tutto questo è Nsl Radio Tv, in onda su i 90.0 FM, sul canale 74 del digitale terrestre e su nslradiotv.it