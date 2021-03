Roma-Genoa, la conferenza stampa di Fonseca domani alle 17

Archiviata la partita contro la Fiorentina, vinta in extremis per 2-1 grazie al gol di Diawara, la Roma affronta domenica, alle 12:30, il Genoa allo Stadio Olimpico. Paulo Fonseca introdurrà la sfida domani in conferenza stampa alle 17. I giallorossi scenderanno in campo, ancora una volta, senza Dzeko e ora anche senza Veretout, alle prese con un infortunio al flessore destro. La partita contro i Grifoni sarà anche quella degli ex: in rossoblù la Roma ritrova Strootman, Zappacosta e Destro.