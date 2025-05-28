Sono ore calde in casa Roma perché si avvicina sempre di più la nomina del nuovo allenatore. Il club giallorosso sembra aver preso una direzione chiara che va verso Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese lascerà l'Atalanta e nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con la Roma. L'accordo sarebbe già stato trovato, manca un contatto diretto con i Friedkin. Sui social arrivano le prime reazioni dei tifosi che si dividono di fronte alla possibilità che Gasp arrivi sulla panchina giallorossa. La recente sconfitta con la Dea - che ha di fatto negato la Champions alla Roma - ha contribuito ad aumentare il rifiuto nei suoi confronti ma c'è anche chi ritiene sia la soluzione giusta per il dopo Ranieri. In molti sottolineano un carattere non proprio eccellente, ma che passa in secondo piano rispetto alle sue qualità da allenatore: "Per il bene della Roma lo sosterrò. Come uomo è discutibile, ma come allenatore non si può dire nulla" e ancora "Uomo antipatico ma chi lo critica non ne capisce, magari venisse". Qualcuno richiama alla memoria anche casi passati: "Anche Mourinho era antipatico prima che venisse" oppure "Vi ricordo che abbiamo avuto Capello e Spalletti...". Resiste, comunque, una parte di tifoseria che non lo vorrebbe nella Capitale: "Gasperini è un'antiromanista, non lo vorrei MAI" e ancora "Chiudete i cancelli di Trigoria, non lo vogliamo".