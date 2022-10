Roma formato trasferta in Europa: sono 23 le partite consecutive con gol all’attivo

Non basta l'1-1 in casa del Betis alla Roma di Mourinho per riequilibrare il girone di Europa League, con il primo posto che resta complicato e dipende anche dagli altri risultati. Il pareggio con gol al Benito Villamarin, però, fa proseguire una striscia importante per i giallorossi in Europa. La Roma va infatti a segno da ben 23 trasferte consecutive nelle competizioni internazionali: una serie partita quattro anni fa, a novembre 2018 con la vittoria per 2-1 in casa del CSKA Mosca. Un record sempre più consolidato, visto che il precedente si era fermato a sette partite esterne di fila con gol.