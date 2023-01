Roma formato Champions: El Shaarawy e Abraham piegano lo Spezia 2-0. Milan a -1

Inizio da urlo nel 2023 per i giallorossi: tre vittorie, un pareggio e il passaggio del turno in Coppa Italia. Domenica la sfida col Napoli al Maradona

Daniele Aloisi

La Roma non sbaglia e vince anche contro lo Spezia. I giallorossi passano 2-0 grazie alle reti di El Shaarawy e Abraham. Quarto risultato utile di fila in campionato nel 2023: tre vittorie e un pareggio per i ragazzi di Mourinho. La Roma non concede nulla nel primo tempo e passa meritatamente in vantaggio al 45'. Bellissima azione dei giallorossi con Dybala che serve El Shaarawy che mette a referto il gol dell'1-0. Seconda rete del 'Faraone' in campionato. Nella ripresa Abraham trova il raddoppio con una bellissima azione personale. Tunnel ai danni di Caldara ed è freddissimo davanti a Dragowski. Partita in cassaforte e risultato che rimane invariato fino alla fine. Domenica ci sarà la sfida col Napoli. La Roma vola a -1 dal secondo posto aspettando Lazio-Milan.

El Shaarawy sblocca il match: 0-1 a fine primo tempo — La gara del Picco inizia con un brivido per Mourinho. Abraham ha rischiato di non giocare per un problema al flessore accusato nel riscaldamento. L'inglese ha stretto i denti ed è sceso in campo. Poche emozioni nei primi minuti, al 12' esce Holm per infortunio ed entra Ferrer. Al 15' incursione in area di Zalewski che viene toccato da Hristov. Per Sozza non c'è rigore. Al 21' arriva il primo tiro in porta: El Shaarawy calcia dal limite,ma blocca Dragowski.

Si fa viva la Roma con un altro tiro da fuori al 39'. Stavolta carica il destro Zalewski senza centrare lo specchio della porta. La grande chance per il vantaggio arriva un giro d'orologio dopo. Sponda di testa per Abraham per Mancini. Il numero 23 non ci arriva per questione di centimetri. Il gol arriva poco dopo. Tammy libera El Shaarawy che serve in verticale Dybala. La Joya entra in area e serve il 'Faraone' che sigla il gol dell'1-0. Dopo 4' di recupero finisce la prima frazione.

Abraham chiude i giochi: la Roma vince 0-2 — La ripresa inizia con un errore arbitrale. Bourabia commette fallo su Smalling, ma Sozza non estrae il secondo giallo. Al 49' si accende Abraham. Tammy supera Caldara con un tunnel, si trova davanti a Dragowski e lo batte con il destro. L'attaccante inglese trova la sua seconda rete nel 2023. Sfiora il tris la Roma al 55'. Miracolo del portiere dello Spezia prima su Mancini e poi sul numero 9 giallorosso. Squillo dei liguri al 67': calcia Maldini da fuori, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. A 20 miuti dal termine arriva il primo cambio per i giallorossi: entra Bove ed esce El Shaarawy. Celik viene ammonito nei minuti finali: è un giallo pesante poiché era diffidato e salterà il Napoli. Il risultato non cambia fino alla fine. I giallorossi vincono anche contro lo Spezia e si portano a -1 dal secondo posto.

Spezia-Roma 0-2, il tabellino — SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Hristov (Esposito 46'); Holm (Ferrer 12'), Bourabia (Kovalenko 54'), Ampadu,Agudelo, Reca (Moutinho 79'); Gyasi, Verde (Maldini 46'). Allenatore: Gotti. A disposizione: Marchetti, Zovko, Dido, Cipot, Moutinho, Sala, Cipot, Beck, Ferrer, Ekdal, Strelec, Kovalenko, Maldini, Zurkowski, Esposito, Krollis.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante (Camara 90' + 2'), Matic, Zalewski; Dybala (Belotti 85, El Shaarawy (Bove 70'); Abraham (Solbakken 90' + 2'). Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Spinazzola, Vina, Bove, Camara, Pellegrini, Tahirovic, Belotti, Shomurodov, Volpato, Solbakken.

Arbitro: Sozza Assistenti: Cecconi - Bercigli Quarto uomo: Pezzuto VAR: Fabbri AVAR: Manganiello

Marcatori: El Shaarawy 45' (R), Abraham 49' (R)

Ammoniti: Bourabia (S), Caldara (S), Reca (S), Celik (R)