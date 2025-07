Ufficiale Arena alla Roma. Wesley ancora in stand-by. Giovedì test contro il Pomezia

Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato della Roma. Dopo El Aynaoui e Ferguson Massara è in attesa di mettere a segno un altro colpo che farebbe molto piacere a Gian Piero Gasperini. Chiaramente si tratta di Wesley, terzino del Flamengo che ormai la Roma sta corteggiando da diverse settimane. I giallorossi hanno inviato un'offerta al club brasiliano da 25 milioni + 5 di bonus (2 facilmente raggiungibili) e sono in attesa di una risposta. Ciò che manca per raggiungere l'accordo è trovare un sostituto del terzino brasiliano. Il nome finito in cima alla lista per prendere il suo posto è quello di Vinicius Tobias dello Shaktar. Il Flamengo avrebbe individuato in lui la soluzione alternativa perfetta a Wesley. Nel frattempo il brasiliano è stato convocato per il match di domani contro il Bragantino. In difesa la Roma sta spingendo per Ghilardi del Verona che però chiede per lui 12 milioni di euro (il 50% andrà alla Fiorentina). Tra il giocatore e i giallorossi ci sarebbe già l'intesa, manca solo l'accordo totale con il club veneto. In attesa dell'arrivo di uno di questi due giocatori, Antonio Arena è diventato ufficialmente un nuovo rinforzo per il settore della Primavera. Dalla Turchia arrivano notizie che parlano di un possibile interesse del Besiktas verso Rensch ma l'agente del giocatore avrebbesmentito dichiarando che il terzino è totalmente concentrato solo sui giallorossi.