Il via libera per Wesley alla Roma è sempre più vicino. Come riportato infatti da diverse fonti brasiliane tra cui BolaVIP e il giornalista Julio Miguel Neto, sono in corso i contatti tra il Flamengo e Vinicius Tobias, terzino destro dello Shakhtar individuato come sostituto di Wesley. La trattativa potrebbe chiudersi nel giro di poche ore con il club carioca che è pronto a versare i 5 milioni richiesti dagli ucraini. L'arrivo di Vinicius Tobias al Flamengo chiuderebbe una telenovela di mercato iniziata ormai nei primi di luglio. Il Flamengo però continua a fare muro per il momento e ha scelto di convocarlo per il match di domani contro il Bragantino. L'accordo tra la Roma e Wesley c'è ormai da tempo, così come quello con il club rossonero che ha accettato un'offerta da circa 30 milioni (bonus compresi). Gasperini lo aspetta ma l'attesa sembra ormai essere giunta al termine.