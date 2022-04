Roma Femminile, Spugna: “Risultato non scontato, ora obiettivo Champions”

Il tecnico elogia il pubblico del Tre Fontane: "Sono certo che pure sabato avremo tanta gente dietro, che ci spingerà"

"Il risultato era quello che contava. Le ragazze sono state bravissime. - ha detto Alessandro Spugna il tecnico della Roma Femminile ai microfoni di Roma TV+ al termine del match vinto contro l'Empoli che porta la squadra in finale di Coppa Italia - Perché, come avevo detto nel pre-gara, non era affatto scontato, non era facile: loro venivano a giocarsi la partita a viso aperto. Siamo state brave a contenere ogni loro iniziativa, proponendo anzi tante occasioni. Avremmo potuto fare qualche gol in più, ma va bene così. Abbiamo fatto una buona gara. Oggi faceva anche un discreto caldo e queste temperature cominciano a farsi sentire.