Roma Femminile, Spugna: “Ringrazio Pinto e Mourinho per i messaggi pre gara”

Dove siete stati più forti della Juve? "Bella domanda, non lo so. Oggi è stato un bello spettacolo, ma siamo stati forti a non mollare. Siamo riusciti a stare nella partita anche se non abbiamo avuto sempre il predominio. I rigori sono così, ci ha detto anche bene. Portare un trofeo qui è davvero bello, merito di tutti. Vincere è importante, il primo dell'era professionistico. Ora dobbiamo goderci il momento poi testa alle prossime partite".