Roma femminile, Spugna: “Ora ogni partita è importante”

"Ogni partita adesso è importante perché dobbiamo cercare di mantenere questo cammino. - dice Alessandro Spugna , tecnico della Roma femminile alla vigilia del match contro il Parma, domani in trasferta ore12:30 - Abbiamo una distanza importante e l'obiettivo sarebbe quello di aumentare la distanza dalla seconda, ma non dipende solo da noi. Dobbiamo cercare di vincere le 5 partite che mancano alla poule scudetto".

Che tipo di insidie può nascondere il Parma? "Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti, in casa farà di tutto per fare punti. Noi dobbiamo continuare la nostra marcia e cercare di ripetere quello che abbiamo fatto sabato scorso perché abbiamo fatto una partita importante. Non dobbiamo pensare a chi troviamo di fronte, ma dobbiamo giocare secondo le nostre caratteristiche".