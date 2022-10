Roma Femminile, Spugna: “Dobbiamo lavorare gara dopo gara”

Le parole del mister: "Non parlo del calendario per quanto riguarda la preparazione, ma bisogna salvaguardare la salute delle ragazze"

Hai festeggiato in un modo incredibile. Questo risultato quanto è importante? "Risultato importantissimo, l’esultanza nasce dalla settimana, che era stata molto intensa. L’Inter è una squadra forte, ci ha creato qualche problema, ma abbiamo fatto una partita da grande squadra. Le ragazze erano stanche, dovevamo giocare con intelligenza ed equilibrio e lo abbiamo fatto".

Ha detto che non c’erano alibi… "Dobbiamo lavorare gara dopo gara. Due partite così ravvicinate sono complicate da gestire, ma non vogliamo gli alibi. In Champions ci volevamo essere e questo è lo scotto che bisogna pagare. Ora possiamo recuperare, poi penseremo alla Supercoppa".