Roma Femminile, Spugna: “Contro il Como voglio attenzione”

"Il Como è cresciuto tanto, ha idee di gioco e ha fornito ottime prestazioni. - ha detto Alessandro Spugna , allenatore della Roma Femminile alla vigilia della gara contro il Como, ai canali del club - Nell'ultima gara ha vinto con un risultato rotondo e dobbiamo prestare molta attenzione nei confronti di questa squadra. Non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo fare una grande partita ed avere delle forze fresche in campo perché la partita di giovedì è stata molto dispendiosa".

"Abbiamo cercato di fare più rotazioni possibili. In questa partita faremo qualche cambio, in previsione anche di ciò che ci aspetta la prossima settimana perché dobbiamo andare in Austria e poi ci sarà l'Inter. E' un periodo intenso, abbiamo bisogno di tutte".