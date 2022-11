Roma femminile, Spugna: “Abbiamo dominato, ma serviva più cattiveria in area”

"Per quelle che avevano giocato giovedì, un po' di fatica poteva farsi sentire. Non solo fisica, ma anche mentale. Lo avevamo messo in conto. Siamo riuscite a sbloccare la partita su una gran conclusione di Anna (Serturini, ndr) ma avremmo potuto riuscirci prima, perché stavamo dominando" ha detto Alessandro Spugna , tecnico della Roma femminile, ai canali del Club dopo la vittoria contro il Pomigliano per 2-0 .

È difficile giocare contro squadre che si chiudono, visto che chiunque viene al Tre Fontane arriva per tentare di strappare il pareggio? "È molto difficile, ma siamo consapevoli che la maggior parte delle squadre che verrà qui giocherà così. Dobbiamo quindi essere pronte a questo. Ripeto, però: la palla l'abbiamo avuta quasi sempre noi. Forse avremmo dovuto essere un po' più cattive in area, però le occasioni le abbiamo create. È chiaro che avremmo voluto gestire un po' di più la partita, mettendo al sicuro il risultato un po' prima, ma queste sono le partite. Bisogna fare anche i complimenti al Pomigliano, che si è difeso bene ma ha saputo anche ripartire e qualche difficoltà ce l'ha creata".

Inizia il girone di ritorno: c'è un'aspettativa diverso sulle avversarie che incontreremo? "Sicuramente sì. Ma come dicevamo prima, qua verranno delle squadre che cercheranno di difendersi e di strappare un punto. Quando andremo fuori, magari avremo qualche opportunità in più, qualche spazio in più per gestire la partita in maniera differente. Però, adesso inizia il girone di ritorno e le squadre dal quinto posto in già tenteranno di strappare dei punti. Quindi, saranno tutte partite complicate".