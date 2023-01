Roma femminile, Serturini: “Sto bene, il peggio è passato. Ci vediamo in campo”

Annamaria Serturini sta bene. Nel match contro il Pomigliano, la giocatrice della Roma ha dovuto abbandonare il campo per un colpo subito alla pancia. La centrocampista giallorossa ha rassicurato tutti con un messaggio sul proprio profilo Twitter: "Ora posso dirlo. Dopo lo spavento di ieri il peggio è passato! Ho eseguito tutti i controlli necessari e sto bene! Ci tenevo a ringraziare tanto la mia Roma che mi ha aiutato ed anche lo staff del Pomigliano che si è subito preoccupato per me. Un grazie a tutte le persone che mi hanno scritto ed alle persone che mi sono state vicine che sono state tantissime. Vi voglio bene. Ci vediamo in campo".