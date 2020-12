Roma Femminile, Serturini in vista della Juventus: “Dobbiamo crederci, nulla è impossibile”

Dopo le parole di giornata, Annamaria Serturini torna a suonare la carica in vista del delicato match di domani contro la Juventus: “Nulla è impossibile. Dobbiamo volerlo, dobbiamo crederci“. Questo il grido di battaglia della giocatrice attraverso il suo profilo Twitter. Con all’attivo già cinque reti in campionato, la giallorossa è la vera trascinatrice della squadra di Bavagnoli in questo avvio di stagione piuttosto deludente.

La Roma Femminile è infatti solo settima in classifica, a quota 13 punti. Sono ben 14 le lunghezze di distanza dalla vetta, occupata proprio dalla Juventus, l’avversaria di giornata. La partita è in programma domani alle 12,30 al centro sportivo di Vinovo, e Serturini e compagne tenteranno il primo sgambetto alle bianconere che finora hanno sempre vinto.