Roma femminile, il 3 settembre amichevole di prestigio contro il Chelsea

La Roma femminile, fresca di vittoria dello Scudetto, affronterà il Chelsea in un'amichevole. A dare l'annuncio è stato l'account ufficiale delle giallorosse su Instagram. La sfida è considerata dal club un "amichevole di prestigio" infatti, le campionesse d'Italia voleranno a Londra per affrontare le Blues, che sono una delle formazioni più forti del calcio femminile inglese: nella scorsa stagione, proprio come riportato dal sito della Roma, hanno fatto il double, vincendo sia la Women's Super League, sia la FA Cup per il secondo anno di fila. La gara si disputerà domenica 3 settembre alle ore 20 locali (21 italiane) a Kingsmeadow, la casa del Chelsea Women.