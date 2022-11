Roma, Falcao nominato nuovo coordinatore sportivo del Santos

Nuova avventura per Paulo Roberto Falcao. L'ex leggenda giallorossa è stato nominato ufficialmente nuovo coordinatore sportivo del Santos. A comunicarlo è stato direttamente il club brasiliano tramite una nota ufficiale sul proprio sito: "Paulo Roberto Falcão sarà il nuovo coordinatore sportivo del Santos FC. I colloqui tra il presidente Andres Rueda e l'ex centrocampista e allenatore della nazionale brasiliana erano in corso da circa un mese e i due hanno aspettato la fine del Brasileirao per dare l'annuncio". Questo il messaggio del Santos a cui hanno fatto seguito anche le parole del presidente: "È un nome che non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo avuto molte buone conversazioni e ci siamo accordati su questo lavoro per organizzare il calcio". Falcao domani, presso la sede del club, firmerà il contratto.