Roma-Empoli, i tifosi ospiti traslocano in Tribuna Monte Mario Nord Alta

I sostenitori del club toscano verranno spostati dopo l'apertura del settore ospiti ai giallorossi

I tifosi dell'Empoli traslocano. Nel mach di domani all'Olimpico contro la Roma, infatti, i sostenitori della squadra toscana saranno posizionati in Tribuna Monte Mario Nord Alta. Lo spostamento era stato deciso in seguito all'apertura del settore ospiti ai tifosi giallorossi, che hanno fatto registrare ancora una volta il sold out. A renderlo noto è stato lo stesso Empoli sul proprio sito ufficiale: "Il parcheggio per i tifosi azzurri (si ricorda che oltre al biglietto e documento di identità, è necessario il possesso di “green pass”, raccomandabile in versione digitale su smartphone) che raggiungeranno Roma con mezzi privati sarà posto in Largo Ferraris IV - continua la nota -. Sul posto personale steward provvederà all’accoglienza, ad indicare il parcheggio dei mezzi e ad accompagnare i tifosi presso il settore loro riservato; al termine dell’incontro i tifosi saranno accompagnati presso il parcheggio dei mezzi e successivamente scortati fino al casello Roma Nord".