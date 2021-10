Roma-Empoli, Olimpico sold out: aperto ai tifosi giallorossi il settore ospiti

La società aveva fatto richiesta pochi giorni fa e ora è arrivata l'ufficialità

La sconfitta nel derby non ha intaccato minimamente l'amore della gente nei confronti della Roma. Per la partita di domenica contro l'Empoli l'Olimpico è sold out (con più di 29.000 tagliandi venduti) e nei giorni scorsi la società aveva fatto richiesta alle autorità di poter destinare ai propri tifosi altri settori dello stadio per aumentare il numero di biglietti a disposizione. La domanda è stata accolta e la società l'ha comunicato attraverso i propri social. Nella gara contro gli uomini di Andreazzoli, l'ultima prima della sosta per le nazionali, il popolo giallorosso potrà occupare anche il settore ospiti. Una grande dimostrazione d'amore in attesa dell'aumento della capienza degli impianti sportivi al 75%.