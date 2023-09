Roma-Empoli, i convocati di Mourinho: out Smalling e Pellegrini

"Smalling domani penso che non sarà a disposizione, vediamo l’allenamento di oggi" aveva detto José Mourinho oggi in conferenza stampa. E nella lista dei convocati per la partita di domani contro l'Empoli all'Olimpico (ore 20:45) il difensore inglese non c'è. Così come Lorenzo Pellegrini, che era già previsto. Tornano a disposizione del tecnico Renato Sanches e Azmoun.