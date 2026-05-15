I rinnovi di Pellegrini, Celik e Dybala si avvicinano. Così come quello di Hermoso peraltro previsto da una clausola automatica fino al 2027. Chi manca? Solo Stephan El Shaarawy per il quale al momento non ci sono passi in avanti. Il Faraone potrebbe quindi giocare domenica contro la Lazio la sua ultima partita all'Olimpico dopo 10 stagioni passate in giallorosso in due diversi periodi della carriera. Non è ancora detta l'ultima parola però. Perché ElSha è uno dei più amati nello spogliatoio come dimostra il pranzo organizzato nella sua villa poche settimane fa. Gasperini ne ha apprezzato la serietà anche se lo ha impiegato solo in situazioni di emergenza. Il Faraone, 33 anni, si accontenterebbe anche di un ruolo secondario ma con il mercato alle porte rischierebbe di essere solo una presenza per fare gruppo. Di certo dovrebbe dimezzare lo stipendio che oggi lo vede percepire 2,5 milioni, ma questo non sembrerebbe essere un grande problema. Appuntamento rinviato a fine stagione e se non si dovesse trovare la quadra El Shaarawy saluterebbe la capitale dopo 346 presenze e 65 reti. Su di lui potrebbe tornare il Genoa dove ha iniziato la carriera.