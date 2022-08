Roma, ecco i titoli delle canzoni scelti dai giocatori per la presentazione

Ogni calciatore giallorosso ha scelto una canzone per il suo ingresso in campo

La Roma si presenta all'Olimpico davanti ai suoi tifosi. Ogni calciatore giallorosso ha scelto una canzone per il suo ingresso in campo. Il bomber Tammy Abraham ha utilizzato 'Italiano Anthem' di Sfera Ebbasta & Rvssian per entrare sul prato dello stadio, il suo compagno di reparto Paulo Dybala, invece, ha scelto 'Mi gente' di J Balvin & Willy William. L'altro atteso dai tifosi era Wijnaldum che è entrato sulle note di 'This Girl' di Kungs & Cookin' On 3 Burners.