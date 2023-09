Roma, ecco perché ora Totti dovrebbe tornare a casa

Forse non c’è stato mai momento migliore, o peggiore se preferite. Ma oggi la Roma avrebbe bisogno di una scossa. Oggi la Roma avrebbe bisogno di Francesco Totti. La sua presenza ieri a Marassi (dove era in tribuna con famiglia e amici) non è passata inosservata. Prima di uscire dallo stadio ha incoraggiato la squadra, ha provato a spiegare a chi gli era accanto cosa funzionava (poco) e cosa no. Le telecamere lo hanno cercato spesso, ignorando la dirigenza della Roma che ormai fa riferimento solo a Pinto. Almeno per la parte sportiva. Ieri Francesco non si sarebbe nascosto ieri dopo la partita. Non lo ha mai fatto. Sarebbe solo una mossa salva-faccia? No. Perché oggi Totti aiuterebbe Mourinho, e non solo a livello mediatico. Sarebbe stata ad esempio una voce autorevole in più su un mercato condotto tra mille difficoltà e una divisione lampante al di là delle considerazioni di facciata: Mou voleva Kamada o Sabitzer, è arrivato Sanches. Mou non voleva cedere Ibanez. Per dirne due. Oggi Francesco aiuterebbe la Roma a ritrovare entusiasmo, coinvolgerebbe una squadra che ha bisogno di un altro totem ormai sfinita dagli alti e bassi degli ultimi mesi, veicolerebbe una comunicazione ufficiale che manca. E di cui i tifosi hanno bisogno. E allora perché non arriva quella telefonata? Totti ha dato la disponibilità, Mourinho non avrebbe problemi, i giocatori figuriamoci. Anzi. La palla è passata da tempo ai Friedkin che però temporeggiano aspettando non si sa cosa. Perché, Totti a parte, il vuoto dirigenziale nell’area tecnica è enorme rispetto agli altri top club italiani. In queste ore qualcosa potrebbe sbloccarsi, in queste ore servirebbe una mossa da cinema. In attesa di attori migliori sul campo.