Roma, Maitland-Niles è atterrato a Ciampino – LIVE

A breve l'atterraggio dell'esterno ormai ex dell'Arsenal. Mourinho lo vuole in campo già contro la Juve

Maitland-Niles è finalmente atterrato a Ciampino. L'esterno classe '97 ormai ex dell' Arsenal , nelle prossime ore diventerà tutto giallorosso. Boccata di ossigeno seppur lieve per Mourinho , che farà di tutto per avere l'inglese a disposizione contro la Juventus . Il contratto è stato depositato, ma resta difficile la sua presenza all' Olimpico contro la squadra di Allegri. Non ci sono tifosi, visto l'orario e l'andamento in campionato della squadra. Ieri contro il Milan infatti è arrivata l'ottava sconfitta in campionato. Il velivolo Air Hamburg AH0293H è atterrato. Il giocatore, uscito dall'aeroporto si è fatto immortalare sorridente innanzi agli scatti fotografici.

Si tratta di un vero e proprio jolly che darebbe respiro alla difesa e al centrocampo. Soprattutto adesso, che l'emergenza è tornata di nuovo in primo piano per ciò che concerne lo scacchiere dello SpecialOne. In Inghilterra lo hanno visto giocare come ala su entrambe le fasce, come quinto e come terzino in una eventuale difesa a quattro. Con una buona resistenza e temperamento, ha giocato anche come centrocampista, possibilmente a due o a tre. Lui però non si è mai nascosto e ha sempre dichiarato di voler ricoprire la posizione di ala per fornire assist ai compagni.