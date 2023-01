Roma e Uefa festeggiano Mourinho: “L’unico ad aver vinto i tre trofei per club”

José Mourinho compie 60 anni. La Roma ha pubblicato un video sui social per festeggiarlo: "Buon compleanno José. Daje Mister, forza Roma!". Anche l'Uefa ha voluto celebrare lo Special One: "L'unico allenatore ad aver vinto tutti e tre i trofei per club UEFA attuali". La Serie A, tramite il profilo Instagram, ha postato una foto di José con questa didascalia: "Happy Birtday Special One".