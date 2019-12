Roma, Dzeko non dimentica l’amico Schick: ecco i complimenti per la prima rete col Lipsia – FOTO

Quando è arrivato alla Roma, Patrik Schick doveva rappresentare la prima “minaccia” per la titolarità di Dzeko. Nel bosniaco, il ceco ha trovato invece un amico, grazie alla lingua e al ruolo in comune. Dopo l’addio ai giallorossi, Schick ha mantenuto i rapporti con il numero 9 romanista, che tramite Instagram si è complimentato per il primo gol dell’ex compagno con il Lipsia (clicca qua per il video). “Bravo brate” le parole di Dzeko.

Schick contro il Paderborn, sabato scorso, ha realizzato la rete del momentaneo 1-0. Il match si è poi concluso 3-2 per il Lipsia.