Roma, Dybala torna in gruppo: l’obiettivo è la convocazione contro il Torino

La Joya nei prossimi giorni si allenerà con i compagni per provare ad essere in panchina contro il Torino. Il suo recupero si avvicina così come il Mondiale in Qatar

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Paulo Dybala. A praticamente un mese esatto dalla lesione al retto femorale della gamba sinistra dello scorso 9 ottobre contro il Lecce, la Joya è pronto a tornare in gruppo. Tra domani e venerdì infatti l'argentino si allenerà con i compagni nel centro sportivo di Trigoria. L'obiettivo è quello di strappare la convocazione per il match contro il Torino, così da arrivare con qualche minuto nelle gambe al Mondiale in Qatar. La lista di Scaloni non è ancora stata comunicata ma il ritorno in campo del numero 21 giallorosso nell'ultima partita prima della pausa, rappresenterebbe un grande punto a favore per la sua convocazione.