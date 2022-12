Dybala day: sbarca a Roma e si allena subito a Trigoria – FOTO

Primo allenamento in giallorosso per la Joya dopo la vittoria del Mondiale

Dybala si riprende la Roma. Questa mattina, intorno alle 6, la Joya è stato accolto dai tifosi giallorossi a Fiumicino dopo il successo al Mondiale. Paulo si è diretto immediatamente a Trigoria per sostenere l'allenamento insieme ai suoi compagni, che l'hanno celebrato sui social: "Il campione è tornato". Non poteva mancare il selfie di Dybala con la maglia della Roma, dentro allo spogliatoio, sul suo canale telegram. L'attaccante argentino si è messo subito a disposizione di Mourinho in vista della sfida dell'Olimpico contro il Bologna, fissata il 4 gennaio alle 16:30.