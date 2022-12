Roma, Matic e compagni festeggiano Dybala: “Il campione è tornato”

Paulo Dybala è tornato a Roma e i suoi compagni l'hanno accolto da vincitore dopo il successo al Mondiale con l'Argentina. Nemanja Matic, insieme a Wijnaldum, Zaniolo, Abraham, Mancini, Ibanez e Vina, ha scattato un selfie con la Joya (che ha mostrato fiero la sua medaglia d'oro) nello spogliatoio di Trigoria per celebrarlo: "Il campione è tornato". L'attaccante argentino, che svolgerà oggi il suo primo allenamanto da Campione del Mondo, vuole mettersi subito a disposizione di José Mourinho. Il 4 gennaio alle 16:30 i giallorossi torneranno in campo all'Olimpico (sold out) contro il Bologna e Paulo farà di tutto per esserci.