Roma, Dybala scherza sui social: “Un po’ di meme con questa foto ci stanno bene”

Questo pomeriggio la Roma si è ritrovata a Trigoria per proseguire la preparazione in vista della trasferta contro il Parma in programma domenica 10 maggio al Tardini con fischio d'inizio alle 18. Una sfida importantissima per i giallorossi, che non possono più fare passi falsi per continuare a cullare il sogno Champions League. Tra i protagonisti della seduta odierna anche Paulo Dybala, che ha continuato ad allenarsi pienamente in gruppo ed è stato fotografato in una posa divertentissima. Il club ha condiviso sui social le immagini della Joyasorridente con l'iconico e tutto italianissimo gesto delle "mani a pigna" con la punta delle dita unite, classica modalità per esprimere frustrazione o incredulità. E il numero 21 non si è sottratto dal commentare: "Un po' di memes con questa foto ci stanno", ha scritto simpaticamente mentre il suo futuro è ancora tutto da decifrare.