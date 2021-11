Roma, Cristante e Villar positivi al Covid. Entrambi sono vaccinati

Nuovi problemi per Mourinho per la formazione che dovrà scendere in campo a Marassi e nelle prossime partite

Redazione

Bryan Cristante e Gonzalo Villar sono risultati positivi al Covid-19 nell'ultimo giro di tamponi. Entrambi, ovviamente, non saranno a disposizione di José Mourinho per la partita di domani contro il Genoa a 'Marassi', valida per la 13esima giornata di campionato. Il club ha comunicato ufficialmente la positività dei due centrocampisti, entrambi vaccinati contro il Covid-19.

Roma, due positivi al Covid-19: Mourinho in emergenza

Oltre alla questione salute, che resta chiaramente primaria, per l'allenatore giallorosso diventa sicuramente un problema importante in ottica formazione, dal momento che già deve fare a meno di diversi giocatori in difesa, con Pellegrini e Kumbulla recuperati solo due giorni fa. A questo punto Mourinho, oltre ai dubbi su Zaniolo e il modulo da schierarae, dovrà fare di necessità virtù e risistemare nuovamente la Roma, anche in vista della sfida di Conference League con lo Zorya di giovedì e di domenica prossima col Torino.

La probabile formazione di Genoa-Roma

ROMA (3-4-1-2): 1 Rui Patricio; 24 Kumbulla, 23 Mancini, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 7 Pellegrini, El Shaarawy; 22 Zaniolo; 9 Abraham, 14 Shomurodov. All.: Mourinho