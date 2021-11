Genoa-Roma, Mourinho si affida al doppio ex: El Shaarawy letale a Marassi

I giallorossi non perdono da sette anni nella 'Marassi' rossoblù. E un anno fa Mkhitaryan aveva trovato la sua prima tripletta

Genoa-Roma è una partita che nasconde tantissimi significati. In primis è il debutto di Andriy Shevchenko sulla panchina rossoblù e più in generale di un club, dopo l'esperienza come ct dell'Ucraina. Sarà il debutto anche per Alberto Zangrillo come presidente del Grifone, con una zona bollente di classifica da lasciare il prima possibile. Ovviamente davanti ci sarà una Roma che dovrà necessariamente rialzare la testa dopo il ko di Venezia, per non perdere contatto con il gruppo Champions League. Ma tra un dubbio Zaniolo e l'altro, Mourinho potrebbe puntare sul 3-4-1-2 e soprattutto su due grandi ex. Il primo è Stephan El Shaarawy, che con la maglia rossoblù in Primavera ha giocato 47 partite con ben 20 gol all'attivo. E al Grifone, da ex, ha già segnato quattro reti tra Milan (una a 'San Siro') e Roma (tre tutte a 'Marassi'). Il Faraone potrebbe scendere in campo da titolare o comunque a gara in corso, è tra i più in forma.