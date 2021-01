Roma, due positivi nello staff: gruppo squadra in bolla a Trigoria

Ci sono due positivi al Covid-19 nello staff della Roma. Non si tratta di giocatori, ma di due membri dello staff che sono stati immediatamente isolati in quarantena. Il gruppo squadra intanto è entrato in bolla a Trigoria, mentre si attendono gli esiti degli ulteriori tamponi a cui la squadra si è sottoposta come da protocollo il giorno della partita in vista del match contro lo Spezia delle 15 allo stadio Olimpico. La partita non è a rischio.

Ore di attesa anche per El Shaarawy: l’esterno, che sarà il prossimo acquisto della Roma, al rientro da Dubai si è sottoposto a tampone che però – secondo Gazzetta.it – ha rilevato tracce di positività al Covid. Per le visite mediche ci sarà da aspettare.