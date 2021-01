El Shaarawy, stamattina niente visite a Villa Stuart. Attesa per l’esito del tampone

Tra la Roma ed El Shaarawy è tutto fatto. L’accordo c’è, tanto che ieri Stephan ha già fatto i primi controlli compreso un primo tampone. Stamattina era atteso a Villa Stuart per le visite mediche di rito, ma alle 9 non si è presentato. L’ex Shanghai aspetta l’esito del tampone per capire se poter fare effettivamente i controlli e poi firmare il contratto con la Roma. L’esito della trattativa non è a rischio, ma si attende il risultato del test effettuato in Italia prima di procedere alle visite: El Shaarawy si è liberato dal club cinese, rinunciando a circa 20 milioni di euro previsti ancora dal contratto e firmerà per due anni e mezzo a circa 3,5 milioni di euro a stagione. Allo Shanghai solo un indennizzo in base al numero di presenze e gol in giallorosso.