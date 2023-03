Mourinho e l’effetto Serra: squalifica di due giornate. La Roma presenta ricorso

José Mourinho non ci sarà in panchina contro la Juventus. Lo special One è stato espulso al 46' del secondo tempo nella sfida con la Cremonese dopo uno scambio di vedute con il IV uomo Serra. Il giudice sportivo ha deciso di squalificarlo per due giornate, quindi salterà anche la successiva gara interna con il Sassuolo. Queste le motivazioni dello stop: "Squalificato per aver contestato con veemenza la decisione arbitrale e rivolto espressioni ed illazioni gravemente offensive al quarto uomo". Per il mister anche una multa da 10.000 euro. La Roma però ha ufficializzato la scelta di presentare ricorso per cercare di annullare la squalifica. Come riferiscono alcune fonti dell'Aia all'Ansa, "Non esiste l'audio del quarto uomo nel dialogo con Mourinho durante Cremonese-Roma di ieri. Il quarto uomo, solitamente, non viene registrato perché la sua voce e i rumori di fondo interferirebbero con l'audio dell'arbitro e degli uomini alla Var. La registrazione avviene solo nel caso il quarto uomo spinga il pulsante e attivi il meccanismo, ma ieri sera questo non è avvenuto". Ci sarà Foti, in panchina insieme a Nuno Santos anche lui ieri ammonito e in diffida, che è un vero e proprio talismano per la Roma. Con lui i giallorossi non hanno ancora perso. L'assenza di Mou non è ancora del tutto certa. Infatti la Procura ha aperto un'inchiesta sulle frasi di Serra nei confronti di Mourinho. I due verranno ascoltati nelle prossime ore e la squalifica potrebbe essere revocata o dimezzata.