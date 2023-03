Scontro Mourinho-Serra: la Procura apre un’inchiesta sulle frasi del IV uomo

Non si placano le polemiche intorno alla scontro tra Mourinho e Serra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Procura Federale, a seguito delle dichiarazioni ai media, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha determinato l’allontanamento dalla panchina dell’allenatore della Roma nel corso della gara di ieri con la Cremonese. A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso e il quarto ufficiale della gara Marco Serra. "Fatti i c**** tuoi", questa la frase che ha mandato su tutte le furie il portoghese. Dopo il rosso il quarto uomo avrebbe insistito: "Ti prendono tutti per il c..., vai a casa".