Roma, possibile scambio Pellegrini-Saelemaekers. Occhi su Montipò. Totti in Russia

Dopo la ripresa di ieri, a seguito dell'1-1 di domenica sera contro la Juventus all'Olimpico, domani la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria per cominciare a preparare il derby, in programma domenica 13 aprile alle 20:45. Contro la Lazio non ci saranno squalificati per entrambe le formazioni, come reso noto dal Giudice Sportivo. I giallorossi potranno contare su Saelemaekers e Rensch, mentre i biancocelesti dovranno fare a meno di Nuno Tavares.