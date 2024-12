Roma, domani la ripresa. Il 1° gennaio allenamento aperto al pubblico

Natale di riposo per i giallorossi, con la squadra che domani tornerà ad allenarsi nel giorno di Santo Stefano per preparare la trasferta contro il Milan, in programma domenica 29 alle 20:45

Natale di riposo per la Roma, con la squadra che domani tornerà ad allenarsi nel giorno di Santo Stefano per preparare la trasferta contro il Milan a San Siro, in programma domenica 29 dicembre alle 20:45. I giallorossi hanno trascorso la serata della Vigilia e il 25 dicembre in famiglia: con le rispettive compagne, come El Shaarawy, Pellegrini e Saelemaekers, e con i compagni di squadra, come Angelino, Paredes, Dybala e Soulé. Un regalo per i tifosi è arrivato da parte del club: il 1° gennaio infatti, a pochi giorni dal derby contro la Lazio, la Roma sosterrà un allenamento aperto al pubblico. Appuntamento alle ore 15:00 al Tre Fontane, per assistere alla prima seduta pomeridiana dell'anno nuovo agli ordini di mister Ranieri. Non è mancato un augurio di buon Natale da parte della Curva Sud, che ha esposto uno striscione d'amore ai piedi del Palazzo della Civiltà Italiana, all'EUR: "Nelle stagioni più buie c'è sempre un bagliore: chi resta al suo posto con la Roma nel cuore. Buon Natale romanisti".