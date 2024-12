Natale, gli auguri della Curva Sud: “Nelle stagioni più buie c’è sempre un bagliore”

Poco più di due anni fa Paulo Dybala si presentava a Roma e ai romanisti sotto al palazzo della Civiltà Italiana e i tifosi giallorossi hanno esposto uno striscione d'amore proprio ai piedi del simbolo dell'EUR: "Nelle stagioni più buie c'è sempre un bagliore: chi resta al suo posto con la Roma nel cuore. Buon Natale romanisti". Giorni di festa e relax per i romanisti prima della complicata trasferta di San Siro contro il Milan. Per i ragazzi di Ranieri il 2025 inizierà con il derby contro la Lazio il 5 gennaio e proseguirà in campionato con il Bologna la domenica successiva.