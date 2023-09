Roma disastro totale: crisi aperta, ko col Genoa 4-1. Mou in zona retrocessione

Debacle clamorosa dei giallorossi: poker del Grifone e la classifica adesso fa paura. Domenica all'Olimpico arriva il Frosinone

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma non sa più vincere in trasferta. Contro il Genoa arriva un altro ko: gli uomini di Mourinho perdono 4-1 e restano a 5 punti in classifica. La partita inizia nel peggiore dei modi con i rossoblù che dopo 5' vanno avanti con la rete di Gudmundsson. Cristante trova il pari di testa al 22', ma sul finale del primo tempo Retegui riporta avanti gli uomini di Gilardino. Nel mezzo anche l'infortunio di Llorente che ha chiesto il cambio per un problema alla coscia destra. Nella ripresa lo Special One toglie Mancini per Belotti e decide di tornare alla difesa a 4. Al 73' il Genoa cala anche il tris: gol di Thorsby di testa. All'81' arriva anche il poker con Messias. Crisi iniziata per la Roma che è a +2 dalla zona retrocessione. Domenica il match contro il Frosinone alle ore 20.45.

Gudmundsson e Retegui fanno male alla Roma: 2-1 a fine primo tempo — Mourinho ritrova Pellegrini dal 1'. Davanti schiera la coppia Lukaku-Dybala. Dopo 5' la strada è già in salita: Gudmundsson entra in area e col sinistro batte Rui Patricio. La Roma trova il pareggio nonostante le difficoltà. Al 22' arriva il gol di Cristante che si inserisce bene e sfrutta l'ottimo assist di Spinazzola. La gioia della rete dura poco poiché dopo un giro di lancette si ferma Llorente per un problema ai flessori della coscia destra. Al suo posto dentro Bove.

Al 41' c'è la prima ammonizione per i giallorossi: cartellino giallo per Mancini. Al 45' arriva il raddoppio dei rossoblù. Slalom di Gudmundsson che serve Thorsby e poi trova Retegui. L'attaccante calcia e trova il 2-1.

Disastro giallorosso: col Genoa finisce 4-1 — Nella ripresa Mourinho lascia Mancini negli spogliatoi e manda in campo Belotti. Cambia assetto tattico la Roma che si schiera con la difesa a 4. La Roma trova il pari al 53' con Lukaku, ma viene annullato per fuorigioco. Alzano il pressing i giallorossi: palla in verticale di Kristensen per il Gallo che viene anticipato da Bani che spazza in rimessa laterale. Altra chance per Big Rom poco dopo: palla ottima del danese per il 90 che la tocca ma non centra la porta. Ci prova anche Dybala al 68'. La Joya raccoglie la ribattuta di Martinez e tira col sinistro senza però prendere lo specchio. Al 73' arriva la doccia fredda: Thorsby tutto solo in area piccola di testa fa 3-1. Disastro totale dei giallorossi che subiscono anche il quarto gol: Messias mette a referto il 4-1. La Roma cade a Marassi e resta a 5 punti in classifica: domenica il match contro il Frosinone.

Genoa-Roma 4-1, il tabellino — GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (46' De Winter), Strootman (30' Kutlu), Badelj (11' Thorsby), Frendrup, Maturro (75' Messias); Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Haps, Messias, Hefti, Thorsby, Malinovskyi, Jagiello, Kutlu, Galdames, Puscas. Allenatore: Gilardino.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (46' Belotti), Llorente (23' Bove), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (78' Azmoun), Pellegrini (78' Aouar), Spinazzola (78' El Shaarawy); Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Celik, El Shaarawy, Aouar, Pagano, Pisilli, Belotti, Azmoun, Bove. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio Assistenti: Scatragli-Zingarelli IV uomo: Tremolada Var: Mazzoleni. Avar: Paterna

Marcatori: 5' Gudmundsson (G), 22' Cristante (R), 45' Retegui (G), 73' Thorsby (G), 81' Messias

Ammoniti: Strootman (G), Sabelli (G), Mancini (R), Paredes (R), Bani (G)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.