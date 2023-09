Genoa-Roma, infortunio per Llorente: problema al flessore della coscia destra

Altri problemi per Mourinho. Contro il Genoa si fa male Llorente che ha accusato un problema al flessore della coscia destra. Al suo posto al 23' del primo tempo è entrato Bove e Cristante ha occupato il posto del giocatore spagnolo. L'ex Leeds allunga la lista degli indisponibili del pacchetto arretrato: sono ai box anche Smalling per un problema al tendine e Kumbulla per la rottura del crociato. Llorente farà gli esami strumentali nelle prossime ore per valutare l'entità del problema muscolare. Resta in forte dubbio per il match di domenica contro il Frosinone.