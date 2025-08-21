Il lavoro di Massara e le strategie sul mercato sono fortemente condizionate dall'accordo con l'Uefa. Andiamo a vedere per punti insieme ad Alessio Rosso cosa può accadere
Bailey, cori e applausi a Ciampino. Poi l'urlo che scatena i tifosi: "Forza Roma"
La situazioneCento milioni di plusvalenze entro il 30 giugno 2026. L'indiscrezione circolata ieri ha fatto discutere e allarmato i tifosi romanisti. Fisiologico sia così. Ma quanto c'è di vero sulla situazione del club nel rapporto ormai famigerato con l'Uefa per il Fair Play Finanziario? Ne emerge un quadro complesso e di difficile interpretazione da qui al prossimo anno viste le tante variabili che potrebbero entrare in ballo, ma le difficoltà anche sul mercato attuale sono evidenti per non rischiare nel 2026 di incorrere in sanzioni. Proviamo ad affrontarlo per step insieme ad Alessio Rosso, agente Fifa ed esperto di economia sportiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti