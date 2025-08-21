1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

La situazione

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

1 La situazione 2 Il bilancio 3 Vincolo Uefa e plusvalenze 4 Le sanzioni Uefa

Cento milioni di plusvalenze entro il 30 giugno 2026. L'indiscrezione circolata ieri ha fatto discutere e allarmato i tifosi romanisti. Fisiologico sia così. Ma quanto c'è di vero sulla situazione del club nel rapporto ormai famigerato con l'Uefa per iNe emerge un quadro complesso e di difficile interpretazione da qui al prossimo anno viste le tante variabili che potrebbero entrare in ballo, ma le difficoltà anche sul mercato attuale sono evidenti per non rischiare nel 2026 di incorrere in sanzioni. Proviamo ad affrontarlo per step insieme adagente Fifa ed esperto di economia sportiva.