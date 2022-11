Roma, dalle 15 in vendita i pack per i big match contro Juventus, Inter e Milan

La Roma, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che dalle 15 di oggi sarà possibile acquistare i nuovi pack, ognuno valido per due gare casalinghe, comprensivi di un big match e un'altra partita. Il primo è per gli appuntamenti contro Juventus e Sassuolo in programma per il 5 e per il 12 marzo. La seconda coppia invece comprende la sfida contro l'Udinese (16 aprile) e contro il Milan di Pioli (30 aprile). Acquistando invece l'ultimo pack, si acquisteranno i tagliandi per Roma-Inter e Roma-Salernitana, in programma per il mese di maggio.