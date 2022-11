Roma, da oggi per acquistare i biglietti per l’Olimpico necessario l’account MyASR

La Roma tramite il proprio sito ufficiale ha comunicato le novità riguardo le modalità d’acquisto online dei biglietti per le partite all'Olimpico. Sarà necessario crearsi un account MyASR che oltre a permettere di usufruire di tutti i servizi digitali del club (accesso alla piattaforma video, partecipazione ai concorsi, acquisti online ecc) consentirà di comprare il tagliando per le partite casalinghe. La decisione arriva per essere in linea col decreto Battelli, che per contrastare il secondary ticketing, reputa necessaria l'identificazione con un numero di telefono ed indirizzo email verificati. Questa la nota del club: "Un unico account gratuito per usufruire di tutti i servizi digitali dell'AS Roma incluso l'acquisto online dei biglietti per lo Stadio Olimpico. Recependo le direttive del decreto Battelli, volte al contrasto del secondary ticketing, da oggi per acquistare online i biglietti per le singole partite, gli abbonamenti o i pacchetti di più gare sarà necessario disporre di un account myASR, con numero di telefono e indirizzo email verificati. Ottenerlo è semplice, gratuito, veloce e permette di usufruire di tutte le opportunità offerte dal mondo digitale giallorosso attraverso un unico inserimento di credenziali. Se già hai un account myASR, assicurati che la tua email e il tuo numero telefonico siano verificati. Per farlo, vai alla pagina della biglietteria e clicca sul banner myASR. La procedura di registrazione e verifica si aprirà automaticamente".