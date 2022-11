Roma, da oggi in vendita la maglia speciale per la tournée in Giappone

Dopo una settimana di pausa e il ritorno a Trigoria, la Roma è pronta a partire per il Giappone. Due le amichevoli in programma nella tournée asiatica, contro il Nagoya Crampus (25 novembre alle 11:30) e contro lo Yokohama F. Marinos (28 novembre alle 8:30). In entrambe le sfide, la Roma indosserà una maglia speciale realizzata in collaborazione con il marchio britannico di luxury streetwear Aries. Le divise, che presentano una striscia diagonale marmorizzata oltre ai colori emblematici del club, sono state messe in vendita a partire da oggi, giorno della partenza proprio per l'impegno asiatico. Sul retro i classici cognomi dei giocatori, saranno sostituiti dalla loro traduzione in giapponese come mostrato dal club attraverso i propri canali social.